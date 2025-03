Ilgiorno.it - Sant’Angelo Lodigiano dedica una via a Craxi: “Qui i primi passi in politica”

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 24 marzo 2025 - Bettinomosse iine il Comune gli intitola una strada. L’inaugurazione della targa è avvenuta oggi, 24 marzo 2025, alla presenza della figlia Stefania, visibilmente emozionata ”Vie e piazze ne ho intitolate parecchie, in giro per l’Italia ma, a, il momento è stato particolarmente emozionante – ha commentato – . È infatti la città natale di mia nonna e la prima città in cui Bettino ha svolto il ruolo di consigliere comunale”. Ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa anche Gianluca Comazzi, assessore al territorio di Regione Lombardia, ospite dell’amministrazione comunale del sindaco Cristiano Devecchi. “Questo è un momento storico per-ha confermato –.