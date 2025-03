Quotidiano.net - Papa Francesco oggi torna a casa. Folla in attesa davanti al Gemelli

Roma, 23 marzo 2025 – Un piazzale gremito, quello del policlinico Agostino, attende la prima apparizione pubblica didopo sei settimane di ricovero. Intorno a mezzogiorno, infatti, il pontefice si affaccerà per un breve saluto e una benedizione alladopo l'Angelus, che non pronuncerà ma che sarà diffuso solo in forma scritta. Quindi, prenderà la strada per Santa Marta dove lo attende un periodo di riposo e di convalescenza ''di due mesi'', come hanno spiegato i medici dell’ospedale capitolino. Bergoglio, hanno raccontato i medici, durante la degenza ha vissuto ''due momenti critici'' per i quali è stato ''in pericolo di vita''. Però ''ilnon è mai stato intubato, è sempre rimasto vigile, orientato e presente. Verrà dimesso in condizioni cliniche stabili da almeno due settimane''.