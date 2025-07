Bonny all’Inter slittata l’ufficialità | problemi in vista? Ecco cosa è successo

Dopo settimane di attese e voci di corridoio, l’arrivo di Ange-Yoan Bonny all’Inter sembra ormai cosa fatta: il contratto è stato depositato in Lega, segnando una tappa cruciale. Tuttavia, l’annuncio ufficiale ancora non è arrivato, sollevando qualche interrogativo tra i tifosi. Cosa si nasconde dietro questo ritardo? Scopriamo insieme gli ultimi dettagli e i possibili scenari che si prospettano per il futuro dell’attaccante francese con la maglia nerazzurra.

Dopo un'attesa che sembrava più lunga della trattativa stessa, l'affare che porta Ange-Yoan Bonny all' Inter è finalmente concluso. Nella serata di ieri, venerdì, il contratto dell'attaccante è stato depositato in Lega, mettendo la parola fine ai ritardi degli ultimi giorni. L'annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro è ora imminente. Contratto depositato: perché è stato ritardato. Nessun allarme o contrattempo dell'ultimo minuto: il ritardo nell'ufficialità di Bonny è stato di natura puramente burocratica.

