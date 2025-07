Cresce il credito al consumo ma tassi più alti dell' area euro

Il credito al consumo in Italia continua a crescere, trainato da una domanda sempre più forte nonostante i tassi elevati, superiori al 10% e più al di sopra della media europea. La Fondazione Fiba di First Cisl evidenzia un primo trimestre positivo, con prestiti che salgono oltre i... Questo scenario solleva importanti questioni sulle dinamiche del mercato e le prospettive future dei consumatori italiani.

Non si arresta la crescita del credito al consumo in Italia dove rappresenta una quota importante del totale dei prestiti malgrado i tassi applicati alla clientela siano oltre il 10%, superiore alla media dell'area euro e dei principali paesi come Francia o Germania. L'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, basata su dati Bankitalia e Bce, conferma il buon andamento dei prestiti personali che, nel primo trimestre dell'anno, salgono oltre i 171 miliardi di euro (+5,4%). Sale anche il finanziamento a a fronte di cessione del quinto dello stipendio. A maggio il Taeg (ovvero l'indice complessivo dei costi accessori) sulle nuove operazioni, pur in leggera discesa rispetto ai mesi precedenti, si è attestato al 10,18%, dato che resta significativamente più elevato sia rispetto alla media dell'area euro (8,33%) che a quello di Francia (6,58%) e Germania (8,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cresce il credito al consumo ma tassi più alti dell'area euro

