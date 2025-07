I treni garantiti per lo sciopero 7 e 8 luglio 2025 Info utili e cosa c’è da sapere

Se hai in programma un viaggio in treno tra il 7 e l’8 luglio 2025, è fondamentale conoscere le fasce di garanzia e i treni garantiti durante lo sciopero del settore ferroviario. Questa due giorni di protesta dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato potrebbe influire sui tuoi spostamenti, ma grazie alle informazioni utili potrai pianificare al meglio il tuo viaggio, evitando disagi e sorprese. Ecco tutto quello che devi sapere per muoverti con sicurezza.

Roma, 4 luglio 2025 – Una due giorni di sciopero per il trasporto ferroviario. Tra lunedì 7 e martedì 8 luglio incroceranno le braccia i lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato, mettendo a rischio la circolazione di treni a lunga percorrenza, regionali e collegamenti aeroportuali. Si prevedono disagi per chi viaggerà in treno. Ma per fortuna sono previste le fasce di garanzia. Chi si ferma e quando. Il primo sciopero scatterà alle ore 21 di lunedì 7 luglio e proseguirà per 21 ore consecutive, fino alle 18 di martedì 8 luglio. A incrociare le braccia sarà il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato.

