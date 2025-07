L’alluvione in Texas è una strage | almeno 24 morti Disperse decine di ragazze al campo estivo

L’alluvione in Texas ha sconvolto il cuore del paese, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. Con almeno 24 vittime e decine di persone ancora disperse, tra cui 23 ragazze del campo scout cristiano Camp Mystic, questa tragedia mette in luce la forza devastante della natura. Una calamità che richiede solidarietà e azione immediata, poiché la speranza si intreccia con il ricordo di chi non è più tornato a casa.

Un’alluvione che ha scioccato il Texas e tutti gli Stati Uniti, che ha ucciso almeno 24 persone mentre restano disperse almeno 23 delle 25 ragazze di Camp Mystic, il campo scout cristiano lungo il fiume Guadalupe che è esondato a Hunt, sommergendo violentemente la contea di Kerr. Sono però decine le persone che non si trovano, anche se la stima di chi non ha fatto rientro nelle proprie case non è stata ancora diffusa dai funzionari statali. “Chiedo alla gente del Texas di pregare seriamente”, ha detto il vicegovernatore Dan Patrick. “Pregate in ginocchio affinché troviamo queste ragazze”. Le ricerche dei dispersi e delle persone coinvolte nell’alluvione nel Texas centrale proseguono senza sosta nelle ore notturne, mentre le autorità statali e locali “restano in assetto di ricerca e soccorso” e comunicano di avere tratto in salvo 237 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’alluvione in Texas è una strage: almeno 24 morti. Disperse decine di ragazze al campo estivo

