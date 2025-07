Le quattro colpe di Zelensky mentre la Russia lo accerchia le politiche della Nato hanno causato la distruzione dell’Ucraina

In un contesto di crisi estrema, le scelte strategiche di Zelensky e le politiche della NATO sembrano aver contribuito alla devastazione dell’Ucraina. La tensione tra alleanze e interessi geopolitici ha lasciato il paese in ginocchio, con una difesa aerea fragile e un futuro incerto. Ma quali sono le vere responsabilità di questa crisi? È tempo di riflettere sulle quattro colpe che hanno accelerato la caduta dell’Ucraina e le possibili vie di uscita.

Le politiche della Nato hanno causato la distruzione dell’Ucraina. L’idea di sconfiggere la Russia usando gli ucraini ha dato pessimi risultati L’Ucraina è sconvolta. Trump non darà all’Ucraina le armi di cui Zelensky ha un bisogno disperato. La difesa aerea ucraina è in ginocchio. I bombarda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le quattro colpe di Zelensky, mentre la Russia lo accerchia, le politiche della Nato hanno causato la distruzione dell’Ucraina

