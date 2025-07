cosa aspettarsi dal summit dei brics di rio de janeiro

Il summit dei BRICS di Rio de Janeiro promette di essere un momento decisivo per le economie emergenti, un'occasione unica per rafforzare alleanze strategiche e affrontare sfide globali condivise. Sotto il sole vivace di Rio, leader mondiali si preparano a tracciare il futuro del Sud Globale, con l'obiettivo di plasmare un ordine piĂą equo e sostenibile. Ma quali sono le aspettative reali e le possibili conseguenze di questo importante incontro?

Tutto è pronto per il 17esimo vertice dei Brics, al via domenica 6 luglio sotto la presidenza del Brasile. Nella cornice del Museu de Arte Moderna di Rio de Janeiro, i leader delle economie emergenti si riuniscono in un momento cruciale per il Sud Globale, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la cooperazione in ambiti chiave come salute, sicurezza alimentare, cambiamento climatico, finanza e governance tecnologica. Il summit si svolge sotto la presidenza brasiliana di Lula, con lo slogan "Inclusive and Sustainable Global South". Luiz Inacio Lula da Silva (Ansa). Xi Jinping invia il premier Li Qiang mentre Putin parteciperĂ in video .