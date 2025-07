Calciomercato Napoli non solo Lang e Beukema Importanti passi avanti con il Bologna anche per Ndoye

Il calciomercato del Napoli si infiamma, con colpi di scena e trattative in rapido avanzamento. Oltre alle ormai note trattative per Lang e Beukema, il club azzurro sta compiendo importanti passi avanti anche con il Bologna per Ndoye, puntando a rinforzare ulteriormente la rosa. La strategia del Napoli dimostra ambizione e determinazione: presto potrebbe annunciare un triplo colpo di grande spessore, segnando una nuova stagione di successi.

Calciomercato Napoli, non solo Beukema. Con il Bologna Importanti passi avanti anche per Ndoye Il Napoli accelera sul mercato e potrebbe chiudere presto un triplo colpo di grande spessore. Dopo essere entrato nella fase conclusiva delle trattative per Noa Lang, esterno offensivo di qualità, e Sam Beukema, difensore centrale olandese, il club partenopeo fa passi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, non solo Lang e Beukema. Importanti passi avanti, con il Bologna, anche per Ndoye

