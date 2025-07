Calciomercato Milan Moretto | Liberali oltre al Parma altri tre club

Calciomercato Milan, secondo Moretto il Parma non è l’unica interessata a Liberali: anche Empoli, Venezia e Cagliari sono in corsa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Liberali, oltre al Parma altri tre club”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - liberali

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

L'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, afferma che il Sassuolo avrebbe puntato Adli, Pobega e Colombo Il classe 2007 Liberali è conteso invece da Parma, Empoli, Cagliari e Venezia? #ACMilan #Liberali #Ad Vai su X

Matteo Moretto fa il punto sulla questione Milan-Vlahovic "Obiettivo concreto", ha rivelato l'esperto di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano #AcMilan #Vlahovic #Juventus Vai su Facebook

Oltre al Parma ci sono anche Venezia, Empoli e Cagliari su Liberali; Calciomercato Milan, Moretto: “Liberali? Ad oggi l’orientamento sul futuro …”; “Mano nella mano”: Mattia Liberali e il Milan, un mondo a parte.

Calciomercato Milan, il giocatore non apre alla destinazione - Calciomercato Milan, non rientra nei piani di mister Massimiliano Allegri, ma rifiuta il trasferimento in Russia Il mercato estivo del Milan si anima con le prime indiscrezioni sui movimenti in uscita ... Segnala milannews24.com

Liberali Milan, il futuro è un rebus! Contropartita, permanenza o addio a zero? C’è un clamoroso scenario - Liberali Milan, il futuro del classe 2007 resta un rebus: trasferimento al Parma o rinnovo con il club rossonero? Si legge su milannews24.com