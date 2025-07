Scossa a tre sull’industria europea | Meloni Macron e Merz pronti all’appello per la competitività Ue

L'Europa si prepara a un fronte unito: Meloni, Macron e Merz stanno tessendo una strategia condivisa per rafforzare la competitività dell'UE. Attraverso incontri riservati e bozze di un appello congiunto, i leader puntano a rilanciare l'economia europea in vista di sfide cruciali. La loro iniziativa rappresenta un segnale deciso di convergenza politica e economica, pronto a emergere subito dopo il voto di sfiducia alla Commissione.

La convergenza prende forma da settimane, tra incontri riservati, telefonate e scambi di bozze. Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, il leader tedesco destinato a raccogliere l'eredità di Scholz, stanno lavorando a una lettera comune. Un appello politico, ma anche economico, con cui provare a rilanciare la competitività dell'Unione europea. Il testo sarà diffuso subito dopo il voto di sfiducia alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, previsto all'Europarlamento il prossimo 10 luglio, e presentato come una sorta di piattaforma condivisa per il rilancio continentale. Al G7 in Canada e al Consiglio europeo di fine giugno, i tre hanno limato la strategia.

