Mentre il disegno di legge sul fine vita arriva in Senato, la tensione cresce e le controversie si infittiscono. La Toscana già denuncia una privatizzazione del suicidio assistito, suscitando reazioni di scontento tra chi teme un allentamento delle garanzie. Con l’appuntamento in aula previsto per il 17 luglio, il dibattito si infiamma, coinvolgendo cittadini e politici in una sfida cruciale: trovare un equilibrio tra diritti e tutela della vita.

Il prossimo 17 luglio il testo approderĂ in aula. Mentre il confronto si fa sempre piĂą acceso, la Toscana è giĂ sul piede di guerra: “privatizzano il suicidio assistito”. La battaglia legislativa sul fine vita entra ufficialmente nel vivo con l’approdo del disegno di legge in Senato e punta all’aula per il 17 luglio. Il disegno di legge introduce cambiamenti significativi rispetto alla normativa toscana, unica regione ad aver approvato una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Tra le novitĂ principali, la creazione di un Comitato nazionale di valutazione, nominato dal governo, che avrĂ il compito di verificare i requisiti dei pazienti, sostituendo le attuali commissioni etiche delle Asl. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Riflessioni sulla legge sul fine vita, il testo è arrivato in Senato ma lascia tutti scontenti: “privatizzano il suicidio assistito”

