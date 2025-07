Sassuolo il mistero della difesa Il reparto attende la rivoluzione

Il Sassuolo si prepara a una vera rivoluzione difensiva, con la speranza di consolidare un reparto che cambierà volto più di altri. La conferma è nella scelta di schierarsi a quattro, segnale di un nuovo corso. Con le partenze di toljan e altri pilastri, il mistero sulla linea arretrata rimane fitto, ma una cosa è certa: ogni mossa sarà fondamentale per riscrivere le sorti neroverdi.

L’unica certezza è che la prossima stagione si schiererà a quattro. Ce ne sono pochissimi altri, di dati certi, attorno alla difesa del Sassuolo che verrà, che sarà per distacco il reparto che, da una stagione all’altra, cambierà più di tutti. La partenza di Toljan ha sguarnito la corsia di destra (e anche il suo alter ego Missori partirà) non meno di quanto gli addii di Lovato, Velthuis, Bonifazi e quelli, più possibili che certi, di Romagna e Odenthal, abbiano sguarnito il centro. Restano, a disposizione di Grosso per calare il poker difensivo giusto Muharemovic per il centro, Doig e, ammesso resti, Pieragnolo per la fascia sinistra, mentre non va considerato definitivo, ma piuttosto transitorio, anche il rientro di Tressoldi dal Brasile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo, il mistero della difesa. Il reparto attende la rivoluzione

