Estate 30,5 milioni di italiani in viaggio 9 su 10 in Italia

Estate da record per l'Italia: 305 milioni di italiani in viaggio, con 30,5 milioni pronti a godersi una vacanza estiva. La spesa prevista supererà i 35 miliardi di euro, segnando un ritorno alla fiducia nel turismo domestico dopo anni di incertezza. Un segnale forte che testimonia come il Bel Paese sia ancora la meta preferita e al centro dei desideri di viaggiatori italiani e stranieri. Il nostro turismo si prepara a vivere un'estate indimenticabile, pronta a sorprendere e accogliere.

Saranno 30,5 milioni gli italiani che si concederanno almeno una vacanza nei mesi estivi, con un incremento di 1,5 milioni rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva prevista supera i 35 miliardi di euro. Emerge dal focus sulle vacanze estive degli italiani dell' Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Dopo anni segnati da cautela e incertezza, soprattutto nella domanda interna, il turismo domestico torna a giocare il suo ruolo fondamentale, dopo mesi e mesi di forte ritardo rispetto alla ripresa del turismo internazionale. Il 91% degli italiani programmerà viaggi in Italia, mentre il 9% farà vacanze esclusivamente all'estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate, 30,5 milioni di italiani in viaggio, 9 su 10 in Italia

In questa notizia si parla di: italiani - milioni - estate - viaggio

Affitti: oltre 3 milioni di italiani scelgono la cedolare secca - Sempre più italiani optano per la cedolare secca nella locazione immobiliare. Con oltre 3 milioni di proprietari che hanno adottato questo regime fiscale, i dati del Ministero dell’Economia rivelano un incremento del gettito per lo Stato dell’8,6%.

(? Alessandro Vinci) Estate: sinonimo di vacanze. Ma non per tutti, ai tempi del carovita. Lo dicono i numeri. Degli 8,4 milioni di italiani che in queste settimane rinunceranno a partire, infatti, quasi 6 milioni (il 69%, per l’esattezza) lo farà per ragioni di natura e Vai su Facebook

Con l’estate ormai alle porte, per oltre 8,4 milioni di italiani le vacanze resteranno un miraggio. Quasi 7 italiani su 10 restano a casa per motivi economici. Lo rivela un'indagine di @Facile_it. https://f.mtr.cool/llyhciivds #estate #vacanze #viaggi #prezzi #econo Vai su X

Estate, 30,5 milioni di italiani in viaggio, 9 su 10 in Italia; Scatta il primo esodo estivo: milioni di italiani in viaggio verso le vacanze; Estate 2025 al via, 15 milioni di italiani in viaggio: boom per le località di mare.

Estate, 30,5 milioni di italiani in viaggio, 9 su 10 in Italia - Saranno 30,5 milioni gli italiani che si concederanno almeno una vacanza nei mesi estivi, con un incremento di 1,5 milioni rispetto allo scorso anno. Si legge su ansa.it

Estate, Puglia e Trentino Alto Adige le mete regine - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com