Blackout elettrico la Circumvesuviana ferma per 2 ore Forti disagi sulla tratta Napoli-Sorrento

Un blackout elettrico improvviso ha causato lo stop della Circumvesuviana per due ore, generando forti disagi sulla tratta Napoli-Sorrento. La ripresa dei treni è parziale, mentre bus sostitutivi sono attivi per mitigare i disagi. È fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime novità per garantire spostamenti sicuri e senza intoppi. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa difficile situazione.

