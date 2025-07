Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano | era ricercato per l'omicidio di mamma e fratello

Un drammatico episodio di violenza ha scosso Milano: un uomo ricercato per l’omicidio della madre e del fratello a Argenteuil nel giugno scorso è stato catturato alla stazione centrale. Durante un normale controllo, le autorità hanno svelato un inquietante segreto, portando alla luce una tragica storia di follia e perdizione. La vicenda si infittisce: cosa ci rivela questa cattura sulla lotta contro la criminalità internazionale? Continua a leggere.

Durante un controllo, la Polizia Ferroviaria della stazione Centrale di Milano ha riconosciuto e arrestato un 31enne francese ricercato a livello internazionale. Su di lui pende l'accusa di duplice omicidio per l'uccisione della mamma e del fratello ad Argenteuil il 22 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

