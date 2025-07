Presentata a Bucciano la Partita del Cuore del 17 luglio | sport solidarietà e impegno giovanile

Venerdì 4 luglio, Bucciano ha fatto da cornice alla presentazione della tanto attesa "Partita del Cuore" del 17 luglio, un evento che unisce sport, solidarietà e impegno giovanile. Nella cornice dell’Aula Consiliare, si sono svelati i dettagli di una sfida speciale tra l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la rappresentativa locale, dimostrando come il calcio possa diventare uno strumento potente per sostenere buone cause e rafforzare il senso di comunità.

Si è tenuta venerdì 4 luglio, presso l'Aula Consiliare del Comune di Bucciano, la conferenza stampa di presentazione della "Partita del Cuore", l'atteso evento sportivo e solidale che si svolgerà giovedì 17 luglio presso il campo sportivo comunale. La manifestazione vedrà in campo la squadra dell'Ordine dei Giornalisti della Campania contro una rappresentativa locale, in una gara che unisce il valore dello sport a quello della solidarietà. L'iniziativa, fortemente voluta e organizzata dal Forum dei Giovani di Bucciano, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare in beneficenza a favore di due realtà associative: "L'infinito di Manuel" e "La Mototerapia".

