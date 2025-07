Cosa pensano i giovani di Arezzo lo studio

scoperto che i giovani vedono in Arezzo un crocevia di creatività, tradizione e innovazione. Questa ricerca, unica nel suo genere, svela come le nuove generazioni interpretino la città, tra aspettative, ambizioni e legami culturali. I risultati offrono uno spaccato autentico del loro rapporto con Arezzo, aprendo nuove prospettive per il futuro della città e delle giovani menti che la animano.

Arezzo, 5 luglio 2025 – Che cosa pensano i giovani italiani di Arezzo? Una ricerca senza precedenti, condotta su oltre 2.000 giovani musicisti under 35 provenienti da tutte le regioni italiane, offre per la prima volta un quadro chiaro e autentico della percezione che le nuove generazioni hanno della città di Arezzo. Lo studio, promosso dalla Fondazione Arezzo Wave Italia durante le iscrizioni al contest musicale nazionale Arezzo Wave 2025, ha raccolto e analizzato i dati di un campione significativo, composto da giovani artisti e creativi che hanno compilato un form completo con l'invio di due brani musicali, una foto, la biografia e la loro candidatura per esibirsi dal vivo.

Salute: psicologi, in provincia di Arezzo cresce la richiesta d'assistenza tra i giovani - Arezzo sta vivendo un boom nella richiesta di assistenza psicologica, soprattutto tra i giovani. Le dipendenze digitali preoccupano il 84% degli psicologi, mentre i videogiochi toccano il 72%.

