inquietanti rivelazioni sulla relazione tra liliana resinovich e claudio sterpin

Tra mistero e verità, emergono inquietanti rivelazioni sulla complessa relazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin. Per oltre quarant’anni, il loro legame è rimasto avvolto nel silenzio, esplodendo in tutta la sua intensità solo dopo la tragica scomparsa della donna. Una storia che potrebbe cambiare ogni certezza, portando alla luce aspetti fino ad ora nascosti e sconvolgenti.

Per oltre quarant’anni, la relazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin si è mantenuta come un filo nascosto, emergendo appieno solo dopo la tragica scomparsa della donna. Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di Trieste, aveva sviluppato un legame profondo con l’ex atleta bersagliere, oggi 86enne. Un rapporto che era più di un’amicizia e si muoveva in un equilibrio domestico fragile, segnato da anni di distanza emotiva con il marito Sebastiano Visintin. Sterpin racconta: “Lei viveva la settimana divisa in due. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it