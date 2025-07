osimhen alla juventus moise kean al napoli il giornale

Il calciomercato italiano si infiamma con il possibile scambio tra Osimhen e Kean, un duello che potrebbe rivoluzionare le rispettive squadre. Mentre Victor Osimhen tiene in sospeso tutte le big europee, Moise Kean si prepara a fare il grande salto al Napoli, portando con sé la sua explosività e talento. Ma quali saranno le mosse definitive? Resta da capire come questa tendina di mercato si chiuderà , e quale sarà il colpo finale.

Nicolò Schira sul giornale scrive del domino dei centravanti che potrebbe partire in Italia. A innescarlo, ovviamente, dovrebbe essere Victor Osimhen che però tiene tutti lì fermi (dall'Arabia Saudita, alla Turchia, alla Serie A) ad aspettare i suoi comodi. Scrive Schira sul Giornale: «Moise Kean è un attaccante formidabile. Per me 52 milioni (la cifra della clausola rescissoria, ndr) sono pochissimi, fossi un club di Serie A lo comprerei subito». Parola di Bobo Vieri, uno che di bomber se ne intende. ChissĂ se lo ascolterĂ Aurelio De Laurentiis, che ha inserito proprio il centravanti della Fiorentina nel casting offensivo per il suo Napoli.