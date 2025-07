Il mercato dei biancoverdi finora è di sole uscite Sarà un Castelfidardo tutto nuovo Capodaglio il primo acquisto?

Il mercato del Castelfidardo si infiamma: 232 uscite e un nuovo capitolo per la squadra biancoverde, che si affaccia alla stagione 2025-2026 con una rosa fresca e ambiziosa. Dopo tre cambi in panchina in pochi anni, i biancoverdi cercano di riscrivere il proprio destino annunciando i primi innesti. Riusciranno a trovare quella chimica vincente per tornare ai vertici? Il futuro è tutto da scrivere.

Non c’è il due senza il tre? Il Castelfidardo ci riprova con la terza "scommessa" in panchina nel giro di pochi anni. La prima con mister Maurizio Lauro, poi Marco Giuliodori e ora Stefano CuccĂą che avrĂ come vice Massimo Loviso. A inizio settimana dovrebbero iniziare a essere ufficializzati i primi di molti volti nuovi che andranno a formare la rosa del Castelfidardo 2025-2026, giovane ma con almeno tre-quattro giocatori di categoria. ChissĂ se un paio di over della scorsa annata potrebbero restare? Sembra che ancora Miotto, Vecchio e Gambini non abbiano trovato squadra, anche se soprattutto per Gambini il Siena si è fatto avanti da tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato dei biancoverdi finora è di sole uscite. SarĂ un Castelfidardo tutto nuovo. Capodaglio il primo acquisto?

In questa notizia si parla di: castelfidardo - mercato - biancoverdi - finora

Castelfidardo e mister Giuliodori: futuro incerto tra voci di mercato e sfide future - Castelfidardo e mister Giuliodori affrontano un futuro incerto tra voci di mercato e sfide. Una semplice telefonata ha aperto un kors tra le parti, ma ancora tutto da definire.

Il mercato dei biancoverdi finora è di sole uscite. Sarà un Castelfidardo tutto nuovo. Capodaglio il primo acquisto?; Castelfidardo: attesa per i movimenti di mercato e il futuro di Giuliodori.

Il mercato dei biancoverdi finora è di sole uscite. Sarà un Castelfidardo tutto nuovo. Capodaglio il primo acquisto? - Un abbinamento che Sinner ha spiegato essere stato praticamente deciso dallo US Open, ma ora la ... Lo riporta msn.com

Castelfidardo: attesa per i movimenti di mercato e il futuro di Giuliodori - Il Resto del Carlino - Finora c’è stata solo una chiacchierata telefonica e un incontro, ormai otto giorni fa, tra la proprietà e mister Marco Giuliodori, il protagonista indiscusso dell’ascesa dei biancoverdi in ... Riporta ilrestodelcarlino.it