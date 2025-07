Monrealexit 250 monrealesi al voto per passare a San Giuseppe Jato

Domenica 6 luglio, cinque contrade di Monreale si preparano a scegliere il loro futuro, votando per l’annessione a San Giuseppe Jato. Un momento storico che segna un nuovo capitolo per la comunità monrealese, tra speranze di rinascita e vecchi ricordi di abbandono. La decisione delle 250 persone coinvolte potrebbe cambiare il volto di queste terre, aprendo una sfida tra passato e futuro. Scopriamo insieme cosa c’è in gioco.

Monreale potrebbe perdere il 4% del territorio e cederlo a San Giuseppe Jato, a luglio il referendum - Monreale si prepara a una svolta territoriale: il 6 luglio, dalle 7 alle 22, i residenti delle contrade Dammusi, Signora, Ginestra, Bommarito e Traversa saranno coinvolti in un referendum consultivo.

San Giuseppe Jato–Monreale, confini contesi: ecco la scheda del referendum - Alla consultazione del 6 luglio prenderanno parte circa 160 residenti PALERMO, 21 giugno – Adesso c’è anche la scheda (in formato fac- Come scrive monrealenews.it

