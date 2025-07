Cristina Plevani è tornata a casa maxi festa a Iseo per la vittoria all' Isola dei famosi Cosa ha detto

Cristina Plevani torna a casa tra lacrime di gioia e festeggiamenti a Iseo, dove una maxi festa ha celebrato la sua vittoria all’Isola dei Famosi. Dopo 25 anni, la seconda conquista, un emozionato abbraccio con il cagnolino Nano e il calore degli amici hanno reso indimenticabile questo ritorno. La sua gratitudine: "Grazie per l’affetto e il sostegno che mi hanno portata alla vittoria."

