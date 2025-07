Il caldo record rallenta al Nord allerta per temporali in 3 regioni Al Centro-Sud resiste l’afa

L’ondata di calore record che ha travolto l’Italia nelle ultime settimane inizia a mostrare i primi segnali di rallentamento, offrendo un po’ di sollievo. Tuttavia, il Nord si prepara ad affrontare temporali improvvisi e intense raffiche di vento, mentre al Centro-Sud l’afa resta una presenza ingombrante. La situazione, ancora sotto monitoraggio, invita alla massima attenzione: il clima continuerà a sorprenderci.

Roma, 5 luglio 2025 – Si intravedono i primi segni di rallentamento del caldo record che ha colpito l’Italia nelle ultime due settimane. Il primo weekend di luglio si apre con il nostro Paese diviso in due: al Nord sono in arrivo piogge improvvise e intense con forti raffiche di vento e un crollo delle temperature. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi un'allerta gialla per temporali in Emilia Romagna, Lombardia e Marche. Al Centro-Sud resiste invece l'afa di matrice africana. Oggi ci sono 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo che domani scenderanno a sette (Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara), con tre bollini arancione, per Cagliari, Messina e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caldo record rallenta al Nord, allerta per temporali in 3 regioni. Al Centro-Sud resiste l’afa

