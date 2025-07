Morto a 78 anni Mark Snow il compositore delle sigla di X-Files e Smallville

Lutto nel mondo della musica e delle serie tv: è deceduto a 78 anni Mark Snow, il geniale compositore delle iconiche sigle di X-Files e Smallville. La sua musica ha attraversato generazioni, lasciando un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati. La notizia, diffusa dall'amico Sean Callery, ha suscitato grande commozione tra colleghi e fan. La sua arte vivrà per sempre, ma la sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il mondo dello spettacolo.

Mark Snow, compositore tra gli altri temi musicali, di quelli delle serie X-Files e Smallville, è morto venerdì 4 luglio all’età di 78 anni. L’artista si trovava nella sua casa in Connecticut e la notizia è stata diffusa dall’amico e collega Sean Callery, che ha pubblicato online un messaggio con l’annuncio. La causa del decesso non è stata specificata. La morte di Mark Snow: l’annuncio dell’amico Sean Callery. Il messaggio pubblicato su Facebook da Sean Callery annuncia: «Mark Snow, una delle persone più meravigliose e di maggior talento che io abbia mai conosciuto, è morto. 33 anni fa ha iniziato a farmi da mentore come artista. 🔗 Leggi su Open.online