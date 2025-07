Saldi estivi 2025 | sconti più alti ma serve attenzione Come evitare le trappole

I saldi estivi 2025 sono finalmente iniziati, portando sconti fino al 50% e occasioni imperdibili per rinnovare il guardaroba. Tuttavia, con sconti così allettanti, è fondamentale fare attenzione alle trappole e alle offerte ingannevoli. Come evitare di cadere in trappola? Ecco alcuni consigli utili per approfittare dei saldi in modo intelligente e sicuro, perché un acquisto consapevole fa la differenza.

Inizia oggi, sabato 5 luglio, la stagione dei saldi estivi 2025 in quasi tutta Italia. Le uniche eccezioni sono le province autonome di Trento e Bolzano, dove i ribassi seguiranno un calendario differente. Secondo l' Unione Nazionale Consumatori, quest'estate gli sconti medi su abbigliamento e calzature si attestano intorno al 19%, un valore in crescita rispetto all'estate scorsa e simile a quello registrato nei saldi invernali. Gli indumenti toccano un ribasso massimo del 20,8%, mentre per le calzature si registra una flessione dei listini del 17,6%. A calare meno, come sempre, sono gli accessori, che segnano un ribasso medio dell' 8,3%.

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

