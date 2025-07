Traffico Lazio del 05-07-2025 ore 09 | 30

Buongiorno e ben trovati all'ascolto di Luceverde Lazio! Oggi, 5 luglio 2025 alle 09:30, il traffico nel Lazio presenta alcune criticità: possibili attese allo svincolo di Orte sulla A1, rallentamenti sulla via Aurelia da Torre in Pietra e sulla Pontina tra il raccordo e Pratica di Mare. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come muovervi più facilmente in questa giornata intensa.

Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati all'ascolto possibili attesa in entrata allo svincolo di Orte sulla A1 Roma Firenze a seguito di un incidente trafficate poi le strade litorale laziale Ma per una troviamo rallentamenti da Roma verso Palidoro con code sulla via Aurelia da Torre in Pietra rallentamenti per traffico intenso verso il mare anche sulla via Pontina tra il raccordo anulare e il bivio per via di Pratica a Roma per consentire i lavori di pulizia della strada e per la bonifica è messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio di ieri mattina via dei Gabbiani resta chiusa tra via Casilina e via Checco Durante chiusa alla stessa via Checco Durante Per quanto riguarda il rally di Roma Capitale ha oggi e domani si trasferisce il ristorante della Ciociaria con il quartier generale allestito al Fiuggi