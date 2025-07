Aryna Sabalenka ruggisce con la potenza di un leone? La curiosa statistica dei decibel

Aryna Sabalenka ruggisce con la potenza di un leone, e sorprende anche per una curiosa statistica sui decibel delle sue grida di battaglia. La numero uno del tennis femminile mondiale, con una leadership incontrastata nel ranking WTA e vittorie prestigiose negli Slam dal 2023, si prepara a conquistare il suo primo titolo a Wimbledon. Sabalenka è l’unica atleta a dominare il circuito con questa energia esplosiva e determinazione incrollabile, rendendo ogni suo incontro un vero spettacolo di potenza e passione.

Aryna Sabalenka è la numero uno del tennis femminile a livello mondiale, come dimostra la sua leadership incontrastata nel ranking WTA (virtualmente almeno 4000 punti di vantaggio sulla seconda) ed un ruolino di marcia davvero notevole negli Slam andati in scena dal 2023 in poi. La bielorussa, già due volte vincitrice degli Australian Open ed una volta agli US Open, mette nel mirino adesso il suo primo titolo a Wimbledon. Sabalenka è l’unica delle prime 6 teste di serie ancora in gioco ai Championships e va considerata la favorita principale del torneo, nonostante le due sconfitte consecutive rimediate in finale quest’anno tra Melbourne e Parigi nei Major. 🔗 Leggi su Oasport.it