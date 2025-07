Rula Jebreal e il genocidio di Gaza dibattito con la giornalista all’Ede

Stasera ad Arezzo, Rula Jebreal svela i dettagli del suo ultimo libro «Genocidio» in un dibattito acceso e necessario. Con la sua voce incisiva, la giornalista e scrittrice ci invita a un’analisi profonda della tragedia in Palestina, affrontando il vuoto morale e politico che alimenta il conflitto. Un’occasione unica per riflettere su un tema cruciale, che richiede attenzione e consapevolezza. La serata promette di lasciarci con più domande che risposte, spingendoci a interrogare il nostro ruolo nel mondo.

Arezzo, 5 luglio 2025 – La giornalista e scrittrice Rula Jebreal ad Arezzo per presentare il suo ultimo libro «Genocidio». L’incontro, inserito tra le iniziative dell’Acli Life Festival, è in programma stasera alle 21 all’Arena Eden, in un’occasione di approfondimento, riflessione e analisi politica sulla tragedia in corso in Palestina attraverso una lucida e impietosa denuncia dell’attuale vuoto morale e politico. La serata, a partecipazione gratuita, è organizzata da Acli e Feltrinelli Point con contributo della Fondazione Cr Firenze per stimolare il dibattito civile e l’acquisizione di consapevolezza critica per promuovere una cultura di pace, solidarietà e diritti umani con un confronto tra voci autorevoli del panorama culturale e intellettuale internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it