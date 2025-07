Ari Aster si scaglia contro l’intelligenza artificiale

Ari Aster, il genio dietro horror indimenticabili come Hereditary e Midsommar, si scaglia contro l’intelligenza artificiale. Durante un’intervista con Letterboxd, ha espresso una preoccupazione profonda: questa tecnologia, spesso vista come un progresso, potrebbe diventare una forza incontrollabile, alterando la nostra percezione della realtà e sfumando i confini tra il reale e il generato dalle macchine. Un monito che invita a riflettere sul futuro che ci attende.

Ari Aster, il visionario regista di pellicole come Hereditary e Midsommar, ha paura dell'intelligenza artificiale. Durante un'intervista a Letterboxd per il suo prossimo film su A24, Eddington, Aster ha espresso una profonda ansia per l'avanzata dell'intelligenza artificiale, definendola come una forza incontrollabile con sfumature quasi religiose che sta fondendo spaventosamente la nostra esperienza vissuta con una realtà generata dalle macchine. " Se parli con questi ingegneri e con le persone che stanno introducendo questa IA, non la considerano un grande nuovo mezzo; non la considerano nemmeno una tecnologia.

