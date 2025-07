Estate Puglia e Trentino Alto Adige le mete regine

italiani un quadro chiaro delle tendenze di viaggio: il mare rimane il protagonista indiscusso, ma anche città d'arte, montagna e affascinanti borghi attirano l'interesse di molti. Queste scelte riflettono la voglia di scoperta, relax e cultura durante i mesi più caldi dell'anno. Insomma, le mete estive degli italiani sono variegate e ricche di fascino, pronte a regalare esperienze indimenticabili tra tradizione e avventura.

A primeggiare nella scelta della meta per le ferie, anche quest'estate, è il mare, scelto dal 24% degli Italiani per almeno una delle vacanze in programma tra giugno e settembre. Quasi appaiate, racchiuse in un intervallo tra il 10% e il 12%, abbiamo poi, in ordine decrescente, città d'arte, località montane e piccoli borghi. Seguono un po' distaccate, col 6% delle preferenze, le località di campagna. Emerge dal focus sulle vacanze estive degli italiani dell' Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Escludendo gli short break, dove Toscana, Campania, Liguria, Lazio e Veneto costituiscono la top five, in vetta alle preferenze dell'estate 2025 troviamo Puglia e Trentino Alto Adige - mare e montagna dunque - che gli italiani prediligono tanto per le vacanze brevi - da 3 a 5 pernottamenti - quanto per quelle più lunghe.

