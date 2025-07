Federico Cinà in semifinale al Challenger di Modena | nuovo best ranking e top200 nel mirino

Federico Cinà, giovane talento siciliano, sta conquistando meritatamente l’attenzione nel circuito Challenger. Lontano dai riflettori di Wimbledon, il suo focus si concentra sulla terra rossa di Modena, dove ha raggiunto la semifinale, stabilendo il suo nuovo best ranking e puntando con determinazione al top 200. Questa sfida tra azzurri è solo l’inizio di un percorso promettente che potrebbe portarlo ben oltre.

Lontano dai riflettori, tutti puntati inevitabilmente sull’erba di Wimbledon in queste prime due settimane di luglio, Federico Cinà prosegue il suo percorso di crescita nel circuito cadetto del tennis mondiale ed è in semifinale al Challenger 75 di Modena. Quest’oggi, sulla terra rossa emiliana del Tennis Club La Meridiana, andrà in scena il derby azzurro tra Cinà e Stefano Travaglia con in palio un posto in finale. Il diciottenne siciliano, che si è già tolto la soddisfazione di vincere due partite ATP (a livello di Masters 1000) in questa stagione superando il primo turno sia a Miami che a Madrid dopo aver ricevuto la wild card per il tabellone principale, sta provando a scalare il ranking mondiale nel tentativo di entrare tra i primi 200 entro fine anno per poi dare l’assalto alla top100 nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federico Cinà in semifinale al Challenger di Modena: nuovo best ranking e top200 nel mirino

