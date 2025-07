Pordenone malore mentre lavora nel bosco | morto 38enne

Tragedia nel cuore della natura: un uomo di 38 anni ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro nel bosco a Claut, in provincia di Pordenone. Colto da un improvviso malore, si è accasciato sul percorso che conduce a Casera Pradut, lasciando sgomento e dolore tra familiari e comunità. Un dramma che ricorda quanto sia importante la prevenzione e la cura anche in ambienti apparentemente tranquilli.

Un uomo di 38 anni √® morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava nel bosco assieme al padre, a Claut, in provincia di Pordenone √ą successo sul percorso che conduce a Casera Pradut, a circa 750 metri di quota, nei pressi della pista forestale. Sul posto sono intervenute le squadre di terra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Pordenone, malore mentre lavora nel bosco: morto 38enne

