per coloro che vivono quotidianamente questa isola, l'immagine idilliaca si scontra con un lato più nascosto: emergenza abitativa e salari bassi minacciano il sogno di molti. Ibiza, famosa per la sua energia travolgente, cela difficoltà che spesso passano inosservate ai turisti. È arrivato il momento di scoprire anche questa realtà nascosta, perché dietro le luci sfavillanti si celano storie di resilienza e sfide quotidiane.

Chi almeno una volta nella vita è atterrato a Ibiza per passare qualche giorno di vacanza ha certamente presente quella sensazione di relax, eccesso e festa che ti pervade già durante il volo di andata. Con il portafoglio che pulsa al solo pensiero di notti folli passate nelle discoteche di grido, aperitivi cool e cene a base di pesce. «Tarjeta», rispondi a chiunque, col rischio (o certezza) di perdere di vista il budget. Ma per i residenti e gli stagionali, gli stessi che ti allungano il pos, l’atmosfera è ben diversa. Soprattutto da maggio a settembre, periodo durante il quale vivono schiacciati da un mercato immobiliare impazzito e da un’economia che li sfrutta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Emergenza abitativa e salari bassi: il lato oscuro di Ibiza

