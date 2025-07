COLPO ATALANTA Ahanor in nerazzurro È il diciassettenne più caro al mondo Cercasi vice tra i pali

L'Atalanta mette a segno il suo secondo colpo di mercato, portando a Bergamo Honest Ahanor, talento emergente del Genoa e recordman tra i giovani di Serie A. Con soli 17 anni, già titolare in massima divisione, rappresenta il futuro della difesa nerazzurra. Un investimento importante di 16 milioni più bonus, che sottolinea la fiducia nel suo potenziale. La ricerca di un vice tra i pali si fa sempre più urgente, ma il club punta anche sui giovani promesse come Ahanor.

Il secondo colpo dell' Atalanta in questo mercato appena iniziato è Honest Ahanor (nella foto con l'ad del club, Luca Percassi ), 17enne terzino esploso nel Genoa, con cui ha collezionato 6 presenze: nella scorsa stagione è stato il primo giocatore nato nel 2008 a essere schierato titolare in Serie A. L'ex rossoblù è arrivato a Bergamo per le visite mediche. Affare in ottica futura da 16 milioni più 4 di bonus: sul giocatore (il 17enne più costoso al mondo) c'era anche il Chelsea, ma decisiva è stata anche la volontà del calciatore di venire a Bergamo. In una settimana la dirigenza nerazzurra ha regalato due colpi al nuovo tecnico Juric, due calciatori già pronti per il ritiro che inizierà il 14 luglio.