Milano | preso il killer di Argenteuil

Milano ha finalmente arrestato l'uomo ricercato dalla polizia francese, identificato come il temuto killer di Argenteuil. Nonostante avesse tentato di nascondere la sua vera identità , è stato riconosciuto e catturato, portando a galla un oscuro capitolo di cronaca nera. Un successo delle forze dell'ordine che dissolve i dubbi e riporta sicurezza nelle strade milanesi, ma anche una storia che ci invita a riflettere sulla complessità della giustizia e della verità .

A Milano un uomo, ricercato dalla polizia francese, è stato riconosciuto sebbene avesse fornito generalità false. Si dovrebbe trattare del famoso killer di Argenteuil, accusato di aver uccio la madre e il fratello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano: preso il killer di Argenteuil

Milano, controllano un uomo in Centrale e lo riconoscono: è il killer di Argenteuil. Arrestato l'uomo accusato di avere ucciso madre e fratello; Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano: era ricercato per l'omicidio di mamma e fratello.

Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano: era ricercato per l’omicidio di mamma e fratello - Durante un controllo, la Polizia Ferroviaria della stazione Centrale di Milano ha riconosciuto e arrestato un 31enne francese ricercato a livello internazionale ... Lo riporta fanpage.it

Ricercato per l'omicidio di madre e fratello preso a Milano - Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello. Riporta msn.com