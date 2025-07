Weah Juve ormai al capolinea | si muovono due club esteri dopo il no al Nottingham Forest Le ultimissime sull’esterno

Il futuro di Timothy Weah alla Juventus è più incerto che mai. Dopo il no al Nottingham Forest, due club esteri si sono fatti avanti, alimentando le voci di una possibile partenza dell’attaccante statunitense. La situazione si fa calda e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi: la Juve potrebbe presto dover dire addio a Weah, aprendo nuovi scenari di mercato per il giovane talento. Restate con noi per le ultime aggiornamenti!

Weah Juve ormai al capolinea: si muovono due club esteri dopo il no al Nottingham Forest negli scorsi giorni. Le ultimissime sull’esterno americano. La mercato Juve potrebbe presto salutare Timothy Weah, attaccante statunitense che, dopo il rifiuto di trasferirsi al Nottingham Forest, si ritrova al centro di nuove trattative. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, su Weah si stanno muovendo attivamente due club di alto livello: il Manchester United e il Marsiglia. Entrambi i club hanno manifestato interesse per il giocatore, e la sua partenza da Torino sembra ormai una questione di tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve ormai al capolinea: si muovono due club esteri dopo il no al Nottingham Forest. Le ultimissime sull’esterno

