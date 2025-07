Calciomercato Milan per Emerson Royal al Betis servirà una cosa

Il mercato estivo del Milan si anima con una possibile svolta: Emerson Royal potrebbe abbandonare i rossoneri dopo una sola stagione. Il Betis, infatti, sembra deciso a riprenderselo, mettendo in dubbio il futuro del talento brasiliano in Italia. Un’operazione che potrebbe ridefinire le strategie di mercato di entrambe le squadre e aprire nuovi scenari per la stagione appena iniziata. Resta da capire se questa trattativa arriverà in porto.

