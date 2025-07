Alluvione in Texas fiume investe campi scout | almeno 20 morti

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas: un’alluvione devastante ha travolto campi scout e centri estivi, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di almeno 24 vittime, tra cui molti bambini, e numerosi dispersi. Lo straripamento del fiume Guadalupe, esploso in poche ore a causa delle intense piogge, ha trasformato un angolo di speranza in un’immane catastrofe. La comunità è ora chiamata a ricostruire e a sostenere chi ha perso tutto.

Tragedia in Texas, dove un’ alluvione ha spazzato via alcuni campeggi dov’erano in corso centri estivi e campi scout. Ci sono almeno 24 morti e decine di dispersi, tra cui molti bambini. A provocare l’inondazione, nella parte centrale dello Stato, è stato lo straripamento del fiume Guadalupe, cresciuto di oltre sei metri in un’ora a causa delle forti piogge. Il giudice della contea di Kerr, Rob Kelly, ha riferito che non sono ancora disponibili informazioni sull’identità delle vittime: «Per la maggior parte non sappiamo chi siano». E, a proposito della mancanza di misure di prevenzione: «Nessuno sapeva che questo tipo di alluvione sarebbe arrivato. 🔗 Leggi su Lettera43.it