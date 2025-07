Pedaggi autostradali stop agli aumenti | FdI e Lega disinnescano le polemiche e zittiscono l’opposizione

Le polemiche sugli aumenti dei pedaggi autostradali sembrano essere state definitivamente sedate grazie alla posizione unitaria di Fratelli d’Italia e Lega. Con un gesto deciso, i due partiti hanno disinnescato l’emendamento che avrebbe portato rincari a partire dal 1° agosto, mettendo fine alle tensioni e zittendo le opposizioni. Un’azione che dimostra come la concertazione politica possa influenzare positivamente le decisioni strategiche per gli automobilisti italiani.

Stop ai rincari dei pedaggi autostradali. Arriva da Fratelli d'Italia e Lega il no all'aumento dei pedaggi in autostrada che sarebbe dovuto partire il 1 agosto. È stato ritirato l'emendamento che avrebbe aumentato dal primo agosto i pedaggi autostradali. La questione si era sviluppata, venerdì 4 luglio, in mattinata quando in commissione Ambiente, alla Camera dei deputati, dove si sta esaminando il decreto infrastrutture, era arrivato un emendamento dei relatori che puntava ad aumentare i pedaggi autostradali per tutti i veicoli dal primo agost o.