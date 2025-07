Il caldo non molla ma arrivano i nubifragi | le città travolte dall’acqua

L'aria si è fatta più densa, l'asfalto bolle ancora sotto i piedi e i condizionatori vanno in affanno. Ma tra oggi e domani, il cielo potrebbe cambiare copione. Dopo giorni di afa opprimente e allerta sanitaria massima, l'Italia si prepara ad accogliere nubifragi e temporali violenti, che porteranno un primo – seppur momentaneo – sollievo sul fronte del caldo estremo. Come primo effetto di questo nuovo fronte instabile, scende da 20 a 15 il numero di città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore, secondo il bollettino aggiornato dal ministero della Salute.

