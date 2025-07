Poste partono le chiusure estive | orario ridotto in 30 sportelli nella provincia di Genova

Con l’arrivo dell’estate, 30 sportelli nella provincia di Genova adotteranno orari ridotti durante luglio e agosto, esclusi i centri più piccoli e le località turistiche. Un’inevitabile scelta aziendale dettata dalla minore domanda, ma che solleva il dibattito tra sindacati e lavoratori: si rischia di sacrificare servizi e posti di lavoro. La questione rimane aperta: come conciliare efficienza e tutela occupazionale?

La nuova organizzazione per i mesi di luglio e agosto. Esclusi i centri più piccoli e le località turistiche. L’azienda: “In estate meno domanda, scelta ovvia». I sindacati: «Non vogliono fare assunzioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Poste, partono le chiusure estive: orario ridotto in 30 sportelli nella provincia di Genova

In questa notizia si parla di: poste - partono - chiusure - estive

Partono lunedì prossimo (16 giugno) i lavori di Acque spa in via Cavour, tutte le modifiche della viabilità Vai su Facebook

Poste, partono le chiusure estive. Orario ridotto in trenta sportelli nella provincia di Genova; La ministra Bernini “arruola” Bassetti; “Assemblea straodinaria”, la compagnia Zuccherarte va in scena per l’associazione LiguriAmare.

Poste, partono le chiusure estive. Orario ridotto in trenta sportelli nella provincia di Genova - Esclusi i centri più piccoli e le località turistiche. Riporta ilsecoloxix.it

Chiusura estiva degli uffici postali a Pennabilli, Rimini 4, Pietracuta e altre località. La protesta della Cgil - "Durante il periodo estivo, in determinate aree, Poste Italiane fa l’esatto contrario di ciò che servirebbe, aumentando la pressione sui restanti uffici. Scrive altarimini.it