Palmeiras Chelsea 1-2 | i Blues non steccano i brasiliani costretti a cedere sotto i colpi di Palmer e compagni

Nella notte italiana, il Chelsea dimostra ancora una volta la sua solidità nel Mondiale per Club 2025, superando il Palmeiras 2-1 in una sfida appassionante. I Blues, grazie a una prestazione convincente e ai colpi di Palmer e dei suoi compagni, non lasciano spazio agli avversari brasiliani, che si devono accontentare di un'uscita difficile. La partita si conferma un banco di prova importante per entrambe le squadre, lasciando aperte molte possibilità per le prossime fasi del torneo.

Nel Mondiale per Club 2025 ( Juve eliminata agli ottavi per mano del Real Madrid), il Chelsea ha avuto la meglio sul Palmeiras, vincendo 2-1 e conquistando un posto importante nelle fasi successive del torneo. Il match, che ha visto due squadre ben preparate, si è svolto in un clima di grande intensità, con il club brasiliano che ha lottato duramente ma alla fine ha dovuto cedere alla forza dei blues. Il Chelsea è partito forte, riuscendo a sbloccare la partita al 14? con un gol di Cole Palmer, che ha trovato la rete con un tiro preciso dopo un'ottima azione corale.

