È malato di Sla | operaio si toglie la vita ma la diagnosi era sbagliata Risarcita la famiglia

Una tragedia che ha scosso una comunità e evidenziato l'importanza di un'accurata diagnosi medica. Un operaio di Cisterna di Latina, dopo anni di sofferenza e cure sbagliate, scopre la verità sulla suo stato di salute, ma è troppo tardi. La sua storia, tragicamente conclusa con il suo gesto, apre uno spartiacque nel sistema sanitario, portando a un importante risarcimento di 120.000 euro alla famiglia. Continua a leggere.

Dopo anni di calvario e cure inadeguate, l'operaio di Cisterna di Latina scopre la verità su quella diagnosi sbagliata. Ormai profondamente depresso e segnato nel fisico, si toglie la vita. Ora il riconoscimento delle responsabilità mediche e il risarcimento alla famiglia per 120.000 euro.

