Fermano un uomo in stazione poi l’orrore | era il killer ricercatissimo

In un pomeriggio apparentemente tranquillo alla stazione centrale di Milano, l’inaspettato si è consumato: un uomo riverso a terra, confuso tra i tanti senza fissa dimora. Tuttavia, dietro quel volto anonimo si nascondeva un pericoloso killer ricercato da tutta Europa, responsabile di un duplice omicidio in Francia. La scoperta ha scosso l'intera città, lasciando tutti con il fiato sospeso e interrogativi senza risposta. A...

Lo hanno trovato riverso a terra, in pieno giorno, proprio davanti alla stazione centrale di Milano, in piazza Duca D’Aosta, apparentemente uno dei tanti senza fissa dimora che ogni giorno gravitano intorno allo scalo ferroviario. Ma quel 31enne, in realtà, era un uomo in fuga da un duplice omicidio, ricercato dalle autorità francesi per aver ucciso la madre e il fratello nella cittadina di Argenteuil, nella regione dell’Île-de-France. A riconoscerlo, sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, durante uno dei consueti servizi di controllo e vigilanza nelle aree esterne alla stazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it