Pogacar e Vingegaard i duellanti Solo il giallo li unisce

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, due giganti del ciclismo, uniscono il loro talento in un duello epico che accende il sogno giallo. Così diversi, così vicini, pronti a scrivere nuovamente la storia delle ultime cinque edizioni, con l’obiettivo di conquistare il podio più ambito. La battaglia tra il cannibale sloveno e il danese, la loro sfida personale e sportiva, promette emozioni senza precedenti: chi trionferà questa volta? La fuga verso la gloria è ormai alle porte.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Nel giorno in cui Romain Bardet dà l'addio al gruppo, mentre Jonas Vingegaard attacca Tadej Pogacar senza però staccarlo, il piccolo Lenny Martinez resiste un fuga e conquista il traguardo di Plateau su Mont Denis con 34" sulla coppia dei duellanti. Tappa Vai su Facebook

