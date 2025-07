UcrainaKiev | Colpita base aerea russa

In un susseguirsi di eventi drammatici, l’Ucraina colpisce una base aerea russa a Borisoglebsk, mentre si intensificano i timori per la sicurezza nucleare a Zaporizhzhia. La tensione tra le due nazioni raggiunge nuovi picchi, lasciando il mondo in allerta. La guerra continua a scuotere i confini e le istituzioni internazionali sono chiamate a intervenire per evitare escalation irreparabili.

9.45 Raid delle forze speciali ucraine su un aeroporto russo a Borisoglebsk, nella Russia sud-occidentale. Così lo Stato maggiore ucraino citato da Ukrainska Pravda. Secondo l'esercito di Kiev,colpito anche un deposito di bombe teleguidate, un aero da addestramento e forse velivoli russi da guerra. Intanto nella centrale nucleare di Zaporizhizhia, in zona contesa, il nono blackout allarma l'agenzia nucleare Onu: "Sicurezza estremamente precaria", lamenta il direttore Aiea Grossi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

