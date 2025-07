I matrimoni imperfetti di Emi Fontana al PAC di Milano

Scopri i matrimoni imperfetti di Emi Fontana al PAC di Milano, un viaggio visivo tra storie intime e immagini che raccontano oltre vent’anni di creatività e passione. Dal 5 luglio al 14 settembre, la Project Room ospita una mostra unica nel suo genere, dove arte e emozioni si intrecciano in un racconto autentico e coinvolgente. Un'occasione da non perdere per immergersi nel mondo complesso e affascinante di una galleria d'arte italiana.

Milano, 5 lug. (askanews) - Nella Project Room del PAC di Milano fino al 14 settembre la mostra Matrimoni imperfetti. Storie e immagini dall'Archivio della Galleria Emi Fontana (1992-2009). Il titolo riprende quello utilizzato dalla stessa Emi Fontana in occasione della mostra per il decimo anniversario della galleria, esprimendo il legame intimo e complesso tra artista e gallerista: una relazione quasi familiare, a tratti complicata, ma imprescindibile per il processo creativo. Un matrimonio imperfetto che diventa anche metafora del suo rapporto con la città di Milano, luogo di vita e lavoro, terreno fertile per la sperimentazione artistica non privo di sfide e ostacoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I matrimoni imperfetti di Emi Fontana al PAC di Milano

Dal 4 luglio la project room del PAC, a cura di Giulia Zompa, rende omaggio all’attività della Galleria Emi Fontana, fondata a Milano nel novembre 1992 in viale Bligny 42. Il titolo riprende quello utilizzato dalla stessa Emi Fontana in occasione della mostra per Vai su Facebook

