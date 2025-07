Batman | James Gunn conferma che a breve dovrò leggerà e studiare due sceneggiature

James Gunn annuncia con entusiasmo che presto leggerà e studierà due sceneggiature cruciali per il futuro di Batman. Il film "The Brave and The Bold" rappresenta un rilancio epocale del Cavaliere Oscuro nell’universo DC, inserendolo nel nuovo capitolo “Gods and Monsters”. Con l’ingaggio di Andy Muschietti alla regia, l’attesa cresce: cosa ci riserveranno queste nuove avventure e come cambierà l’immagine del nostro eroe preferito? Restate sintonizzati per tutte le novità!

Il film The Brave and The Bold, che rilancerà Batman nell’universo DC, riceve un importante aggiornamento da James Gunn. Il capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” vede diversi eroi della Justice League reinventati sul grande e piccolo schermo, tra cui il Cavaliere Oscuro nella serie di Gunn. Poiché The Brave and The Bold ha ingaggiato Andy Muschietti per dirigere la rivisitazione di Batman della DCU, la storia si concentrerà su Bruce Wayne che scopre l’esistenza di suo figlio, Damian Wayne, alias Robin. Anche se al momento non è stata ancora fissata una data di uscita per The Brave and The Bold, il film sta compiendo passi da gigante per diventare realtà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

