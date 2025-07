VIDEO Sponz Fest De Luca annuncia il ritorno | ma gli organizzatori frenano

Il Sponz Fest, uno degli eventi più amati e attesi dell'estate campana, potrebbe fare il suo grande ritorno nel 2025. Mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si mostra entusiasta e include il festival tra le iniziative sostenute, gli organizzatori frenano le aspettative, alimentando un’atmosfera di attesa e incertezza. La domanda è: il festival tornerà davvero? Solo il tempo e le decisioni ufficiali potranno svelarlo.

Lo Sponz Fest potrebbe tornare nel 2025, ma al momento l'unica certezza sembra essere l'entusiasmo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Durante la presentazione della rassegna " Un'estate da re " alla Reggia di Caserta, il governatore ha incluso anche lo storico festival di Calitri nella lista degli eventi sostenuti dalla Regione, indicando una ripartenza in programma per quest'anno. Tuttavia, la notizia ha colto alla sprovvista l'organizzazione dello Sponz, che continua a lavorare sotto traccia e senza aver ancora sciolto le riserve sulla reale fattibilità dell'edizione estiva.

